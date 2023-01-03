Власти США выступают за статус-кво святых мест в Иерусалиме - Белый дом
18:40 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«США твердо выступают за сохранение статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме. Любые односторонние действия, которые ставят под угрозу статус-кво, неприемлемы», — сказал представитель СНБ. По данным Рейтер, он также призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сохранять свою приверженность поддержанию статус-кво святых мест Иерусалима.
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