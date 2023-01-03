Власти США выступают за статус-кво святых мест в Иерусалиме - Белый дом

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США выступают за сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме, считают неприемлемыми любые односторонние действия, ставящие его под угрозу. Об этом, как передает во вторник агентство Рейтер, заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома на фоне посещения министром национальной безопасности Израиля, лидера ультраправой партии «Еврейская сила» Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса.



«США твердо выступают за сохранение статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме. Любые односторонние действия, которые ставят под угрозу статус-кво, неприемлемы», — сказал представитель СНБ. По данным Рейтер, он также призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сохранять свою приверженность поддержанию статус-кво святых мест Иерусалима.



