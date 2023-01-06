Компании могут вскоре начать пользоваться грузовыми авиаперевозками между Арменией и Турцией - СМИ
17:05 06.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Препятствия для прямых грузовых авиаперевозок между Турцией и Арменией по результатам переговоров, проведенных между двумя странами, устранены», — говорится в сообщении.
По данным агентства Анадолу, грузовые перевозки между Турцией и Арменией стали возможны с 1 января, и турецкое Минторговли проинформировало об этом местные организации, занимающиеся экспортными операциями. Агентство также отмечает, что решение принято на переговорах спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений. Власти Турции пока не прокомментировали эти сообщения.
НОВОСТИ
- 15:40 06.01.2023
- Нефть, которая обычно шла в Европу, куплена Китаем - СМИ
- 13:00 06.01.2023
- Донецк дважды обстрелян после начала объявленного Россией режима прекращения огня
- 12:05 06.01.2023
- Контрактники Бундесвера увольняются со службы, так как они не ожидали военного противостояния - СМИ
- 10:15 06.01.2023
- Правообладатели на софт, музыку, видео из недружественных стран в Белоруссии ограничены в правах
- 09:26 06.01.2023
- Обозреватель FOX News: Угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в США
- 09:15 06.01.2023
- Финляндия получит из США ракеты и авиабомбы на сумму в 323,3 млн долл
- 09:10 06.01.2023
- В Эгейском море едва не произошел конфликт между греческим и турецким боевыми катерами
- 09:00 06.01.2023
- В Киеве считают, что премьер Израиля мог бы стать хорошим посредником между Украиной и Россией
- 21:42 05.01.2023
- Пушилин: Прекращение огня не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника
- 21:18 05.01.2023
- В офисе Генсека ООН приветствуют возможность рождественского перемирия в Донбассе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать