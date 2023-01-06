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Компании могут вскоре начать пользоваться грузовыми авиаперевозками между Арменией и Турцией - СМИ

17:05 06.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок между двумя странами. Об этом сообщает в пятницу портал TR-haber.

«Препятствия для прямых грузовых авиаперевозок между Турцией и Арменией по результатам переговоров, проведенных между двумя странами, устранены», — говорится в сообщении.

По данным агентства Анадолу, грузовые перевозки между Турцией и Арменией стали возможны с 1 января, и турецкое Минторговли проинформировало об этом местные организации, занимающиеся экспортными операциями. Агентство также отмечает, что решение принято на переговорах спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений. Власти Турции пока не прокомментировали эти сообщения.

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