В ряде районов Якутии температура второй день опускается до 60 градусов мороза

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура минус 60 градусов зафиксирована утром во вторник в одном из пунктов наблюдений в Оленекском районе Якутии, сообщили в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).

Подобная температура наблюдалась в этом районе вечером в понедельник — в пункте наблюдения Жилинда.

Как сообщается в телеграм-канале управления, по состоянию на 00:00 мск в пункте наблюдения Оленек температура воздуха составила минус 60 градусов.

Как добавили позднее в ЯУГМС, по состоянию на 03:00 мск вторника в пункте наблюдения Жилинда зафиксирована температура в минус 62 градуса, при этом в Оленеке — минус 59 градусов.

Пятидесятиградусные морозы установились в Батагае, Верхоянске, Жиганске, Кюсюре, Оймяконе, Полярном, Усть-Нере, Ытык-Кюеле. Температура минус 45 градусов и ниже — в пунктах наблюдений Амга, Батагай-Алыта, Белая гора, Крест-Хальджай, Куйга, Намцы, Охотский перевоз, Среднеколымск, Усть-Мая, Чурапча и Эйик.

В Якутске во вторник по состоянию на 00:00 мск температура доходила до минус 46 градусов. По информации городского управления образования, освобождены от очного посещения уроков с 1-го по 8-й классы.