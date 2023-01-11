Пять человек были ранены при атаке неизвестного на Северном вокзале Парижа
11:20 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек в среду получили ножевые ранения в результате атаки неизвестного на Северном вокзале Парижа. Об этом сообщила газета «Фигаро».
Как отмечает издание, ранения получили четверо посетителей вокзала, а также сотрудники пограничной полиции. По данным «Фигаро», серьезное ранение получил при задержании и сам злоумышленник.
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