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Пять человек были ранены при атаке неизвестного на Северном вокзале Парижа

11:20 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек в среду получили ножевые ранения в результате атаки неизвестного на Северном вокзале Парижа. Об этом сообщила газета «Фигаро».

Как отмечает издание, ранения получили четверо посетителей вокзала, а также сотрудники пограничной полиции. По данным «Фигаро», серьезное ранение получил при задержании и сам злоумышленник.

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