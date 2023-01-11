В России выявили 4 201 случай заражения коронавирусом за сутки
12:05 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 201, летальных исходов из-за ковида — на 46. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 3 032 случая заражения и 47 смертей, всего с начала пандемии — 21 836 969 и 394 214 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 122 против 5 062 днем ранее, до 21 258 733.
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