Один человек погиб при пожаре в доме в центре Самары — ГУ МЧС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате пожара в доме 1917 года постройки в центре Самары, сообщил журналистам в среду начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

«До прибытия пожарных подразделений эвакуировались 17 человек, пожарными были эвакуированы 5 человек, к сожалению, один человек скончался. Дом, [где произошел пожар], 1917 года постройки, трехвартирный, трехэтажный», — сказал Бойко.

По его словам, к ликвидации пожара привлекаются 156 человек, 56 единиц техники, сил и средств достаточно.