С Россией в 2022 г. не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, отметил Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакие негативные сценарии, предрекаемые России противниками, не оправдались, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая на первом в нынешнем году совещании с членами правительства.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — констатировал глава государства.