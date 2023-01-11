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НОВОСТИ

С Россией в 2022 г. не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, отметил Путин

16:00 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакие негативные сценарии, предрекаемые России противниками, не оправдались, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая на первом в нынешнем году совещании с членами правительства.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — констатировал глава государства.

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