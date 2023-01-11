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Более 20 пропавших военных РФ найдены на Украине, некоторые возвращены домой — Москалькова

16:12 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в среду, что в ходе контактов с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом обсудила местонахождение пропавших российских военнослужащих.

«Мы обменялись списками без вести пропавших военнослужащих. Сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы, находятся в плену. Господин Лубинец со своей стороны тоже провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 22 человек были найдены, некоторые из них были возвращены домой», — сказала она.

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