Сбер предоставил бизнесу возможность открыть первый счет онлайн

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Индивидуальные предприниматели (ИП) и общества с ограниченной ответственностью (ООО), имеющие одного учредителя, получили возможность дистанционного открытия первого расчетного счета в Сбере. Банк сегодня является единственным в России с подобным сервисом. Процедура бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме.

Для открытия счета требуется СберБизнес ID. Клиенту необходимо авторизоваться в СберБанк Онлайн, заполнить персональные данные, загрузить учредительные документы, выбрать офис банка, в котором будет обслуживаться счет, и ответить на вопросы о бизнесе. Подписать заявление нужно квалифицированной электронной подписью ФНС, отсутствие которой не станет проблемой – ее можно выпустить в мобильном приложении.

«Еще пять лет назад удаленное открытие счета для ООО казалось фантастикой, но мы так не считали и планомерно шли к этой цели, – отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. – В 2019 году мы запустили такую возможность для ИП, а сейчас – и для ООО с одним учредителем. Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли заниматься бизнесом и не тратить время на посещение офисов банка».