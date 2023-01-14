Премьер Косова Курти пытается представить себя в качестве нового Зеленского — Вучич
19:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер непризнанного Косова Альбин Курти пытается представить автономный сербский край частью НАТО, а себя — новым Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал в субботу президент Сербии Александар Вучич.
В субботу Вучич осмотрел стройплощадку железной дороги Нови-Сад — Субботица, после чего состоялась его пресс-конференция. Сербский лидер напомнил утверждение Курти, заявившего, что «граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России».
«Не знал, что Курти теперь уже и НАТО, но если он считает себя частью НАТО, то я скажу ему только, что у Сербии свои границы, и это ни российские, ни натовские границы. У нас есть свои границы, установленные уставом ООН и резолюцией 1244. Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как маленького Путина и так далее. Я не обращаю внимания на это, я наслушался глупостей за последний год сколько угодно».
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