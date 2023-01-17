ВС Украины не могут оперировать своими резервами в Артемовске — советник Пушилина
11:32 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска не могут маневрировать своими резервами на артемовском направлении после взятия российскими силами города Соледара, ВС РФ ведут тактическое окружение Артемовска. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала «Соловьев Live» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Сейчас фактически идет тактическое окружение Артемовска, — сказал он. — Фактически перерезаны основные районы, которые связываются с другими укрепрайонами, противник не может маневрировать резервами. Наши штурмовые группы могут в более спокойных условиях выполнять свою работу».
Кимаковский отметил, что российские силы продвигаются вперед, «намечается очень серьезный тактический успех». После взятия Соледара Артемовск «уже хорошо виден, хорошо простреливается», добавил он.
По мнению советника врио главы ДНР, в ближайшее время можно ждать хорошие новости на данном направлении.
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