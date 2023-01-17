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Путин разрешил крупным компаниям в ряде сфер не учитывать голоса иностранных акционеров

16:00 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений в крупных российских акционерных обществах в сфере энергетики, машиностроения, торговли. Органы их управления смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран.

В опубликованном во вторник документе речь идет о компаниях, соответствующих ряду критериев. Один из них — против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции. Еще один критерий — у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале (акции) такой компании, но они не превышают 50%. Кроме того, размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 млрд рублей.

В случае, если в состав органа управления входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры вправе принять решение не учитывать их голоса.

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