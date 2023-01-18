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На объект социальной инфраструктуры под Киевом упал летательный аппарат — власти

11:20 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры в Броварах Киевской области. Об этом сообщил в среду заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнили в полиции национальной общественной телерадиокомпании Украины, вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар, людей эвакуируют.

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