Мурманский морской рыбный порт вложит в развитие в 2023 году почти миллиард рублей

17:30

Акционеры АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП) планируют в 2023 году вложить почти 1 млрд руб. в модернизацию и ремонт основных производственных фондов. За последние семь лет они уже вложили порядка 2 млрд руб. в усовершенствование портовой инфраструктуры.

Большую часть средств из инвестиций этого года, более 600 млн руб., АО ММРП планирует потратить на реконструкцию и ремонт производственных, бытовых, складских и других объектов. Кроме того, будут реконструированы объекты энергохозяйства и железной дороги, а также объекты гражданской обороны. Почти 55 млн руб. планируется потратить на модернизацию грузоподъемных механизмов и их текущий ремонт.

Кроме того, в 2021 году порт разместил заказ на проектирование, изготовление и поставку четырех портальных кранов, специально предназначенных для нужд ММРП. Их отличительной особенностью является уникальная конструкция, позволяющая ускорить процесс проведения погрузо-разгрузочных работ и не имеющая аналогов в стране. В августе 2022 года прибыла первая партия элементов конструкции одного из кранов.

Специалистами уже восстановлено 180 м железнодорожного полотна, которое после завершения всех необходимых работ позволит увеличить вагонооборот до 45 единиц подвижного состава вместо 28. В июле 2022 года был полностью восстановлен путь №17, предназначенный для доставки грузов к зданию бывшего коптильного завода. В сентябре начались работы на железнодорожном пути №7, ведущем до здания административно-бытового комплекса Южного грузового района. Данный участок не функционировал более 30 лет.

В 2019 году АО «ММРП» разработало долгосрочный план развития Мурманского морского рыбного порта. Согласно документу, в текущем десятилетии только в инфраструктуру причалов и модернизацию погрузочно-разгрузочного оборудования причалов планируется инвестировать свыше 4 млрд руб., а в приобретение портальных кранов и их модернизацию, а также реконструкцию подкрановых и железнодорожных путей – до 2,5 млрд руб.