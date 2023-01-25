Мурманский морской рыбный порт вложит в развитие в 2023 году почти миллиард рублей
17:30 25.01.2023
Акционеры АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП) планируют в 2023 году вложить почти 1 млрд руб. в модернизацию и ремонт основных производственных фондов. За последние семь лет они уже вложили порядка 2 млрд руб. в усовершенствование портовой инфраструктуры.
Большую часть средств из инвестиций этого года, более 600 млн руб., АО ММРП планирует потратить на реконструкцию и ремонт производственных, бытовых, складских и других объектов. Кроме того, будут реконструированы объекты энергохозяйства и железной дороги, а также объекты гражданской обороны. Почти 55 млн руб. планируется потратить на модернизацию грузоподъемных механизмов и их текущий ремонт.
Кроме того, в 2021 году порт разместил заказ на проектирование, изготовление и поставку четырех портальных кранов, специально предназначенных для нужд ММРП. Их отличительной особенностью является уникальная конструкция, позволяющая ускорить процесс проведения погрузо-разгрузочных работ и не имеющая аналогов в стране. В августе 2022 года прибыла первая партия элементов конструкции одного из кранов.
Специалистами уже восстановлено 180 м железнодорожного полотна, которое после завершения всех необходимых работ позволит увеличить вагонооборот до 45 единиц подвижного состава вместо 28. В июле 2022 года был полностью восстановлен путь №17, предназначенный для доставки грузов к зданию бывшего коптильного завода. В сентябре начались работы на железнодорожном пути №7, ведущем до здания административно-бытового комплекса Южного грузового района. Данный участок не функционировал более 30 лет.
В 2019 году АО «ММРП» разработало долгосрочный план развития Мурманского морского рыбного порта. Согласно документу, в текущем десятилетии только в инфраструктуру причалов и модернизацию погрузочно-разгрузочного оборудования причалов планируется инвестировать свыше 4 млрд руб., а в приобретение портальных кранов и их модернизацию, а также реконструкцию подкрановых и железнодорожных путей – до 2,5 млрд руб.
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