Зеленский заявил, что ему «не интересно» вести переговоры с Путиным
11:32 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это (переговоры — прим. ТАСС) неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал Зеленский в вышедшем в четверг интервью британскому телеканалу «Скай ньюс».
Украинский президент добавил, что после начала российской специальной военной операции Путин стал для него «никем».
Зеленский ранее запретил указом вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что переговоры Москвы и Киева сейчас невозможны, поскольку для них нет условий ни де-факто, ни де-юре.
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