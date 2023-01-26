Зеленский заявил, что ему «не интересно» вести переговоры с Путиным

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это (переговоры — прим. ТАСС) неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал Зеленский в вышедшем в четверг интервью британскому телеканалу «Скай ньюс».

Украинский президент добавил, что после начала российской специальной военной операции Путин стал для него «никем».

Зеленский ранее запретил указом вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что переговоры Москвы и Киева сейчас невозможны, поскольку для них нет условий ни де-факто, ни де-юре.