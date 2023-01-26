Чем больше помощь Запада Украине, тем шире границы спецоперации РФ — Гаврилов
12:05 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличение объемов помощи западных стран Украине ведет к расширению границ специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в четверг руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».
«Чем больше расширяется помощь [западных стран] Украине, тем шире становятся границы спецоперации», — указал дипломат.
6 января Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше 3 млрд долларов, в который вошли в том числе боевые машины пехоты (БМП) Bradley («Брэдли») на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.
В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams («Абрамс»). В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 («Леопард-2») из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.
НОВОСТИ
- 11:05 26.01.2023
- СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины
- 09:20 26.01.2023
- ВСУ попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, силы РФ открыли огонь — Рогов
- 09:00 26.01.2023
- Силы РФ вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города — советник Пушилина
- 22:38 25.01.2023
- В Белом доме не считают, что РФ собирается нанести удар по территории НАТО
- 20:25 25.01.2023
- Байден анонсировал контрнаступление Украины и пообещал танки M1 Abrams
- 19:00 25.01.2023
- В течение ближайшего месяца войска Франции уйдут из Буркина-Фасо - СМИ
- 18:45 25.01.2023
- Медведев: Скоро у киевского режима вообще не останется выхода к морю...
- 18:30 25.01.2023
- General Dynamics построит для Украины 31 танк M1 Abrams - СМИ
- 18:14 25.01.2023
- Немецких «Леопардов» ждет та же участь, что и «Тигров» с «Пантерами» в годы ВОВ – Глава МВД РФ
- 17:12 25.01.2023
- Шольц категорически исключил бесполетную зону над Украиной, отправку войск или самолетов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать