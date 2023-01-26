Чем больше помощь Запада Украине, тем шире границы спецоперации РФ — Гаврилов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение объемов помощи западных стран Украине ведет к расширению границ специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в четверг руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

«Чем больше расширяется помощь [западных стран] Украине, тем шире становятся границы спецоперации», — указал дипломат.

6 января Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше 3 млрд долларов, в который вошли в том числе боевые машины пехоты (БМП) Bradley («Брэдли») на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams («Абрамс»). В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 («Леопард-2») из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии. Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Франции и Польши.