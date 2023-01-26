Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский готовился к войне и сам давно перестал быть возможным собеседником для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о том, что ему «неинтересно» вести переговоры с Путиным.

«Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне, — сказал Песков. — Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом (для дискуссий — прим. ТАСС) для президента Путина».