Зеленский заявил, что хотел бы видеть Джонсона на должности посла Британии в Киеве

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть бывшего премьер-министра Великобритании (2019-2022) Бориса Джонсона на должности британского посла в Киеве.

«Чтобы он был послом от Великобритании на Украине? Это бы доставило удовольствие. Он хороший парень. Я не думаю, что он готов на такой статус, но кто знает», — сказал Зеленский в вышедшем в четверг интервью телеканалу «Скай ньюс», отвечая на вопрос журналистки о гипотетическом назначении Джонсона на должность британского спецпосланника по Украине.