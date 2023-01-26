В России внедрят систему, не позволяющую продавать «просрочку» — кабмин
14:00 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперимент по внедрению системы, которая технически заблокирует продажу просроченной продукции и нелегального табака, запустят в России с 1 февраля, сообщает в четверг пресс-служба правительства.
«С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
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