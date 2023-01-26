Если бы не Украина, войска РФ стояли бы у границы Польши - Моравецкий

15:32 Источник: Газета.Ru

Если бы не «героическая оборона Украины», российские войска стояли бы вдоль всей восточной границы Польши. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий на встрече с европейским комиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янезом Ленарчичем, передает Польское агентство печати.

«Представим на мгновение, что в те первые дни войны, когда большинство стран мира призывали Украину эвакуировать свое правительство из Киева. Представим, что этот сценарий сработал бы … российские войска стояли бы вдоль всей нашей восточной границы, потому что Белоруссия де-факто под протекторатом России», — заявил он.

Моравецкий подчеркнул, что именно европейские страны помогают «Украине пережить это страшное время», — оценил он. Польский премьер подчеркнул, что не стоит забывать, что Россия обладает огромными ресурсами, поэтому «мы должны помочь Украине выжить за счет ресурсов из ЕС, США и всего свободного мира». Газета.Ru