Если бы не Украина, войска РФ стояли бы у границы Польши - Моравецкий
15:32 26.01.2023 Источник: Газета.Ru
Если бы не «героическая оборона Украины», российские войска стояли бы вдоль всей восточной границы Польши. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий на встрече с европейским комиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янезом Ленарчичем, передает Польское агентство печати.
«Представим на мгновение, что в те первые дни войны, когда большинство стран мира призывали Украину эвакуировать свое правительство из Киева. Представим, что этот сценарий сработал бы … российские войска стояли бы вдоль всей нашей восточной границы, потому что Белоруссия де-факто под протекторатом России», — заявил он.
Моравецкий подчеркнул, что именно европейские страны помогают «Украине пережить это страшное время», — оценил он. Польский премьер подчеркнул, что не стоит забывать, что Россия обладает огромными ресурсами, поэтому «мы должны помочь Украине выжить за счет ресурсов из ЕС, США и всего свободного мира». Газета.Ru
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