Дефицит бюджета РФ в январе предварительно составит 1,76 трлн рублей — Минфин
18:40 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ, согласно предварительной оценке Минфина, составит 1,76 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте министерства.
«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1,356 трлн рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительный объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3,117 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.
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