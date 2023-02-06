Дефицит бюджета РФ в январе предварительно составит 1,76 трлн рублей — Минфин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ, согласно предварительной оценке Минфина, составит 1,76 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте министерства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1,356 трлн рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительный объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3,117 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.