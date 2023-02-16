Европа пока отказалась от идеи введения санкций протии российской атомной отрасли - СМИ

21:20 Источник: Интерфакс

Еврокомиссия не будет включать в новый санкционный пакет ограничения против российской атомной отрасли и ее представителей, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против атомной сферы России или ее представителей в следующем санкционном пакете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Венгрия в течение долгого времени выступала против санкций в отношении российской атомной отрасли и была готова применить право вето. В результате ЕС отказался от этой идеи. Затем в Брюсселе рассматривали возможность введения санкций против отдельных представителей "Росатома" и ряда других компаний, но, в конечном счете, было принято решение не делать и этого.