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В РФ разрабатывают новый вид военных операций для защиты от агрессии США — журнал МО

10:00 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия разрабатывает новый вид военных операций с применением ядерного потенциала для защиты от возможных атак со стороны США, сообщил журнал Минобороны РФ «Военная мысль».

Как пишут авторы статьи, США теряют лидирующие позиции в мире, в результате чего их военно-политический курс в отношении РФ становится более агрессивным. Как отмечается в статье, это связано с тем, что именно РФ считают «главным виновником утраты американского мирового господства». Также авторы статьи сообщают, что «разгром» РФ планируется в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции». Отмечается, что конечной целью этой операции США видят уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России, который может достигаться за счет развертывания вокруг границ РФ систем ПРО или мгновенного глобального ядерного удара, который может уничтожить 65-70% российских стратегических ядерных сил.

«Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания», — сообщает «Военная мысль».

В статье отмечается, что для достижения «самых решительных целей по разгрому агрессора» предполагается использование современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.

«Предотвращение начала агрессии представляется возможным при убедительной демонстрации обеспечения выполнения критерия сдерживания хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО», — уточняется в материале.

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