В Чувашии выявлены два случая сибирской язвы

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека госпитализированы с сибирской язвой в Чувашии. Об этом в среду сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

«По данным на 15 марта в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом „сибирская язва“. Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный», — сказал собеседник агентства.