В Чувашии выявлены два случая сибирской язвы
11:20 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека госпитализированы с сибирской язвой в Чувашии. Об этом в среду сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Степанов.
«По данным на 15 марта в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом „сибирская язва“. Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный», — сказал собеседник агентства.
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