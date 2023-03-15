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НОВОСТИ

В Чувашии выявлены два случая сибирской язвы

11:20 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека госпитализированы с сибирской язвой в Чувашии. Об этом в среду сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

«По данным на 15 марта в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом „сибирская язва“. Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный», — сказал собеседник агентства.

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