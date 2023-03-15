Иностранные IT-специалисты могут в упрощенном порядке трудоустроиться и получить ВНЖ в РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процедура трудоустройства и получения вида на жительство в России упрощена для иностранных IT-специалистов. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации», — сказала она.