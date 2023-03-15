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Полиция Австрии усилит охрану центра Вены из-за угроз теракта от исламистов

14:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальные подразделения полиции Австрии усилят охрану общественных мест в центре Вены из-за получения спецслужбами республики информации об угрозе террористического акта со стороны исламистов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице венской полиции в соцсети.

«Управление государственной безопасности и разведки [Австрии] получило информацию о том, что в Вене планировалось нападение, инспирированное исламистами. На основании оценки угрозы, проведенной спецслужбами, в качестве меры предосторожности было приказано усилить наблюдение и охрану <…> ряда объектов в Вене, — отмечается в сообщении. — С этой целью в общественных местах выставлены полицейские в форме, состоящие из патрульных и бойцов отрядов специального назначения „Вега“ и „Кобра“. В случае возникновения конкретной опасности для населения в определенном месте управление полиции Вены немедленно предупредит об этом по всем доступным каналам».

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