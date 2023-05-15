Макрон заявил о геополитическом проигрыше России

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В конфликте на Украине Россия уже проиграла геополитически и теперь превращается в вассальное государство Китая, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете L'Opinion.

Он упомянул, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а сама Москва усилила зависимость от Пекина. По мнению Макрона, это «геополитическое поражение».

«Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко», — заключил президент.

Владимир Путин ранее опровергал утверждение, что Россия может оказаться под серьезным влиянием Китая. В частности, он обратил внимание на тот факт, что европейская экономика находится в большей зависимости от Пекина. РБК