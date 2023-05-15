ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контрнаступление — Пушилин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается по всей линии соприкосновения, однако это еще не является анонсированным Киевом контрнаступлением. Об этом в понедельник заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы видим активизацию по всей линии соприкосновения, это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится и говорилось. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы были вынуждены к этому готовиться, и, конечно же, мы готовы», — подчеркнул Пушилин.