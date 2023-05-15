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За прошедшую неделю ВСУ выпустили 3 крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по ЛНР

12:32 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз за прошедшую неделю обстреляли территорию ЛНР, выпустив три крылатые ракеты Storm Shadow («Сторм шэдоу») и 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 7 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины по н. п. Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1, Юбилейный, в ходе которых противник применял крылатые ракеты Storm Shadow (3 ракеты) и РСЗО HIMARS (15 ракет)», — сказано в сообщении.

По данным представительства, один человек погиб и 16 получили ранения, среди них 6 детей.

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