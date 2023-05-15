Польша намерена увеличить выпуск артиллерийских снарядов более чем в 5 раз
13:00 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польский государственный оружейный концерн «Польска Група Зброенёва» (Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ) намерен увеличить выпуск артиллерийских снарядов более чем в пять раз. Об этом в понедельник сообщил агентству ПАП председатель концерна Себастьян Хвалек.
«Мы входим в число серьезных игроков в Европе, — сказал он. — PGZ намерен увеличить ежегодное производство с 30-40 тыс. снарядов более чем до 200 тысяч».
Он напомнил, что польское правительство приняло программу увеличения производства снарядов крупного калибра для польской армии и что в связи с событиями на Украине поставки произведенных PGZ снарядов 155-мм для гаубиц украинской армии ускорились.
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