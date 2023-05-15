В России выявили 2 379 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:05 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 379, летальных исходов из-за ковида — на 26. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 2 996 случаев заражения и 25 смертей, всего с начала пандемии — 22 900 755 и 398 736 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 2 902 против 3 493 днем ранее, до 22 323 212.
За сутки в России госпитализировали 226 заболевших ковидом против 332 днем ранее (снижение на 31,9%). Число госпитализаций увеличилось в 12 регионах и уменьшилось в 41, в 32 ситуация не изменилась.
В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 243 против 453 днем ранее, до 3 512 963. Умерли 8 заболевших (днем ранее — 7, всего с начала пандемии — 48 794). Количество случаев выздоровления возросло на 274, до 3 325 590.
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