Минобороны РФ впервые сообщило о сбитой ракете большой дальности Storm Shadow

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны РФ впервые сообщило о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow («Сторм шэдоу»).

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 7 противорадиолокационных ракет HARM („Харм“), 1 крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS („Хаймарс“)», — заявил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.