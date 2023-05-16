Четыре человека ранены при взрыве в центре Луганска

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Луганска, сообщили ТАСС в понедельник в экстренных службах ЛНР.

«Четыре человека получили ранения. Их госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Им оказывается медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.