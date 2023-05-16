Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что СБУ принуждала его пойти на сделку

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) принуждала пойти на сделку наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, находящегося сейчас под домашним арестом. Об этом сам иерарх сообщил в интервью, опубликованном в понедельник на сайте Союза православных журналистов.

«Сотрудники Службы безопасности дважды принуждали меня пойти на компромисс — я остался бы на свободе, если бы братию выселили из лавры», — сказал митрополит Павел.

По его словам, в противном случае силовики обещали возбудить в отношении него уголовное дело. Митрополит подчеркнул, что ответил отказом.