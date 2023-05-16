На авдеевском направлении российские силы взяли несколько укреплений ВСУ — Пушилин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы взяли под контроль несколько укрепрайонов украинских военных на авдеевском направлении. Об этом во вторник сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причем это и с другой стороны Авдеевки тоже», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин отметил, что на позициях «в шаговой доступности» уже видно Авдеевский коксохимический завод .