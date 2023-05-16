Супруга экс-канцлера ФРГ Шрёдера лишилась работы после посещения 9 мая посольства РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруга бывшего федерального канцлера Германии (1998-2005) Герхарда Шрёдера Со Ён Ким-Шрёдер была уволена из компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник сообщила газета «Бильд».

«Шрёдер-Ким была немедленно освобождена от должности, и теперь трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления», — приводит издание слова представителя Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур. Жена бывшего канцлера работала в NRW.Global Business в качестве представителя в Южной Корее. Компания NRW.Global Business, по словам Нойбаур, несколько раз указывала Шрёдер-Ким, что представители не должны публично высказываться по политически деликатным темам, в частности, в отношении нынешних событий на Украине.

9 мая в посольстве РФ в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его супруга Со Ён Ким-Шрёдер, сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла и председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике, член Левой партии Клаус Эрнст.