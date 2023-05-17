Путин поручил создать концепцию автотуризма, в том числе между Петербургом и Владивостоком

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня создать концепцию развития автомобильного туризма в РФ, в том числе между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщается в среду на сайте Кремля.

«Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в РФ, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, включающему в себя федеральные трассы „Россия“ (Москва — Санкт-Петербург) и „Восток“ (Москва — Казань)», — говорится в опубликованном перечне поручений.

Сделать это надо до 15 июня.