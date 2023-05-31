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НОВОСТИ

Ограниченно годным могут разрешить заключать контракт с ВС РФ при мобилизации — проект

16:00 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут получить возможность заключить контракт с Вооруженными силами РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Такое положение есть во внесенном в среду в Госдуму законопроекте, который в том числе позволяет гражданам, имеющим судимость, поступать на военную службу по контракту.

Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они предлагают дополнить новым положением закон «О воинской обязанности и военной службе».

«В период мобилизации, в период военного положения и в военное время на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный годным к военной службе, годным к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годным к военной службе, не имеющим заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Министерством обороны Российской Федерации», — говорится в тексте законопроекта.

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