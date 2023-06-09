Профицит внешней торговли РФ в январе — мае снизился до $44,7 млрд

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам января — мая 2023 года снизился более чем в 3,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $44,7 млрд, следует из предварительной оценки ЦБ.

При этом профицит счета платежного баланса РФ в январе — мае 2023 года снизился более чем в 5,4 раза, до $22,8 млрд.