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НОВОСТИ

Большой театр России впервые выступит в Подмосковье в полном составе на фестивале «Лето. Музыка. Музей»

10:04 21.06.2023

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Фото пресс-службы губернатора и
правительства Московской области
VI Музыкальный фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» пройдет с 5 по 9 июля в городском округе Истра. Специальной программой в рамках фестиваля станет масштабное выступление Большого театра России. Впервые в Подмосковье он выступит в полном составе: хор, оркестр и солисты – больше 170 человек на сцене. Для зрителей подготовили оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола». Об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области.

«В этом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который за пять лет существования занял свое достойное место на фестивальной карте страны, ждут интересные перемены. Блестящим финальным аккордом станет выступление Большого театра, который никогда таким полным составом не выступал на Подмосковных фестивалях. Я приглашаю всех жителей и гостей Подмосковья не упустить возможность стать свидетелем этого события», – рассказал Василий Кузнецов.

Площадка фестиваля с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь примет ведущих исполнителей и коллективы, а также более 1000 зрителей в каждый из пяти фестивальных дней. Перед концертами зрители смогут посетить выставки музея «Новый Иерусалим», их посещение традиционно входит в фестивальный билет.

В концертах фестиваля принимают участие уже зрелые и совсем молодые артисты, ярко заявившие о себе. Маститые Вадим Руденко и Гайк Казазян – лауреаты конкурса им. Чайковского, а пианист Иван Бессонов и дирижер Филипп Селиванов – победители Первого международного музыкального конкурса имени Рахманинова.

«Нам очень приятно принять участие в фестивале «Лето. Музыка. Музей». В этом году фестиваль посвящен творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Солисты, оркестр и хор Большого театра исполнят в концертном исполнении оперу «Алеко» и поэму «Колокола». Возможно, само место – Российская Палестина и близость к храму и одному из самых замечательных музейных комплексов московской земли, сам воздух – придадут дополнительную силу и глубину звучания этим произведениям», – рассказал генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

Знаменитые сочинения Рахманинова прозвучат вместе с музыкой композиторов, которые были ему близки или повлияли на его творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева, Аренского.

«Римский-Корсаков, Лядов, Танеев, Аренский – всех этих мастеров можно назвать наставниками Сергея Рахманинова. Поэтому фестиваль, несомненно, посвящен в том числе и им. Но, разумеется, главным действующим лицом фестиваля остается Рахманинов, поэтому в программе прозвучат все его основные жанры крупной формы: фортепианный концерт, симфоническая музыка, вокально-симфоническая поэма и опера», – отметил художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский.

В концертах фестиваля примут участие как уже состоявшиеся, так и совсем молодые талантливые артисты.

«Зрителя ждут встречи с ярчайшими молодыми, но уже известными солистами. Как всегда, у нас программа фестиваля очень насыщенная, разнообразная, которая, уверен, никого не оставит ни на секунду равнодушным», – сообщил президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей», народный артист России Максим Дунаевский.

Мероприятие проводится Государственным историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Министерства культуры Российской Федерации.

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