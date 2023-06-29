Сервис бесконтактной оплаты SberPay подключили более 5 миллионов россиян

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Более 5 млн россиян подключили сервис бесконтактной оплаты для владельцев телефонов на Android SberPay от Сбера. А количество ежедневных операций через SberPay превышает 2,5 млн. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбера Дмитрий Малых.

«SberPay – безопасное, технологичное отечественное решение, разработанное внутри Сбера. Сервис позволяет оплачивать покупки телефоном в торговых точках и снимать наличные в банкоматах. Не нужно устанавливать дополнительных приложений на свой смартфон, достаточно просто подключить любую карту Мир к оплате телефоном SberPay в приложении Сбербанк Онлайн и сразу начать пользоваться SberPay, – рассказал он. – Осенью прошлого года мы перезапустили сервис, он стал еще удобнее для пользователей».

Пользователи SberPay могут оплачивать покупки, просто активировав экран телефона. Для этого в разделе SberPay оплата телефоном мобильного приложения СберБанк Онлайн нужно включить настройку оплаты без разблокировки и выбрать сумму лимита одной операции – от 100 до 1000 руб. При покупке на сумму меньше лимита достаточно активировать экран телефона и поднести его к терминалу – оплата пройдет в одно касание.