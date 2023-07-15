Собянин рассказал о развитии районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково
12:55 15.07.2023
"В 2011 году мы приняли решение о строительстве Солнцевского, - отметил глава города. - Спустя семь лет метро пришло в Солнцево и Ново-Переделкино. В составе 15-километрового участка от «Раменок» до «Рассказовки» открылось семь станций, в том числе «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино». Благодаря Солнцевской ветке жители Солнцево и Ново-Переделкино ежедневно экономят около часа личного времени, которое раньше они тратили на дорогу".
По словам градоначальника, до конца 2023 года введут в эксплуатацию станцию метро «Аэропорт Внуково», что позволит пассажирам сократить время в пути и разгрузит Киевское и Боровское шоссе. А в сентябре начнет действовать четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский» - в ходе подготовительной работы к запуску диаметра проведена реконструкция старых остановочных пунктов, которые стали современными городскими вокзалами.
Развивается и дорожная инфраструктура. Построена магистраль между Боровским и Киевским шоссе. Это один из участков трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Завершение строительства в 2026 году позволит автомобилистам удобно и быстро выезжать из западных районов на Московский скоростной диаметр и далее на юго-восток и север города. Улучшению межрайонных транспортных связей способствовала реконструкция Внуковского шоссе. Также появился новый дорожный объект - ул. Юлиана Семенова, соединившая ул. Родиниковая и ул. Авиаторов. Благодаря сооружению двухуровневой эстакады спокойнее стало движение на привокзальной площади аэропорта "Внуково".
Кроме того, 2023 году у Боровского шоссе будет новый дублер: трасса протянется от участка магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и примкнет к трассе Московский - Рассказовка, разгружая Боровское шоссе, а также соединяя поселение Внуковское с районом Ново-Переделкино.
По словам Собянина, большое внимание уделяется созданию новых комфортных общественных пространств. "За последние годы благоустроили аллею славы во Внуково, аллею любви в Солнцево, сквер с эстрадной площадкой и перголой в Ново-Переделкино. Привели в порядок общественное пространство на Солнцевском проспекте, парк за комбинатом бытового обслуживания, сквер возле управы района Ново-Переделкино. Жителям пришлась по душе обновленная территория в Боровском проезде, д. 2. Ротонда, парковые скульптуры, кованые качели, фонтанный комплекс с подсветкой, живописная пешеходная дорожка к Терешковскому пруду. Благоустроено еще несколько зон отдыха у воды», - отметил градоначальник.
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