РФ выступает за расширение представительства Африки в СБ и других структурах ООН — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва выступает за расширение представительства стран Африки в Совете Безопасности (СБ) и других структурах ООН, пришло время исправить «историческую несправедливость». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка.

«Мы, конечно, разделяем стремление государств Африки принимать более масштабное участие в деятельности Организации Объединенных Наций, видим, какую активную позицию в этом отношении занимает Афросоюз. Готовы в практическом плане рассматривать предложения по расширению представительства африканских структур, африканцев в целом в структурах ООН, в том числе в контексте разрабатываемой реформы Совета Безопасности. Полагаем, что пришло время исправить историческую несправедливость по отношению к Африканскому континенту», — сказал президент РФ.