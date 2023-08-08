Мятежники в Нигере отказали делегациям ООН и ЭКОВАС во въезде в страну
16:12 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные, устроившие государственный переворот в Нигере, отказались пускать в страну представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза. С таким утверждением выступил катарский телеканал Al Jazeera.
Саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники также проинформировал, что Национальный совет спасения родины (НССР), который был сформирован мятежниками для управления страной, отказал делегации ЭКОВАС во въезде в Нигер. Что послужило причиной для запрета, ни один канал не уточнил.
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