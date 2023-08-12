В больницу доставлены трое туристов пострадавших во время камнепада в горах КБР
11:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 10:20 мск спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали в республиканскую клиническую больницу в городе Нальчике трех пострадавших. Всего в группе шесть человек, из них один погиб», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале МЧС РФ сообщается, что эвакуация пострадавших продолжается. «Воздушное судно со специалистами чрезвычайного ведомства направляется за оставшимися туристами», — говорится в сообщении.
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