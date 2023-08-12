В больницу доставлены трое туристов пострадавших во время камнепада в горах КБР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели доставили на вертолете в больницу трех туристов, пострадавших во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



«В 10:20 мск спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали в республиканскую клиническую больницу в городе Нальчике трех пострадавших. Всего в группе шесть человек, из них один погиб», — говорится в сообщении.



В телеграм-канале МЧС РФ сообщается, что эвакуация пострадавших продолжается. «Воздушное судно со специалистами чрезвычайного ведомства направляется за оставшимися туристами», — говорится в сообщении.



