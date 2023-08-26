В ЕГЭ по истории в 2024 году включены задания, связанные с СВО и новыми регионами

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задания, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине и присоединением новых регионов РФ, включены в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 году. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Так, в задании № 5 выпускнику необходимо установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится СВО, а в числе участников — командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артобстрелом на трассе Горловка — Ясиноватая.

В задании № 2 выпускнику необходимо расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ранее в Рособрнадзоре ТАСС рассказали, что задания по СВО и новым территориям будут включены в ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах. Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, новый учебник для 10-11-х классов по истории России и всеобщей истории, включающий СВО, уже разработан. По словам министра, учебник для 11-х классов доставят во все школы страны до 1 сентября.