Выдра утащила из прудов английского отеля карпов на $126 тыс.

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдра в Великобритании нанесла отелю ущерб в 100 тыс. фунтов стерлингов ($126 тыс.). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, инцидент произошел в отеле Grosvenor Pulford Hotel & Spa в городе Честер (столица графства Чешир). Его сотрудники были шокированы, узнав, что хищник украл из двух прудов на территории гостиницы около 50 декоративных карпов кои, одомашненной формы амурского карпа. Стоимость каждой рыбы достигает 2 тыс. фунтов ($2,5 тыс.).

Проделки выдры были обнаружены благодаря камерам видеонаблюдения. Они зафиксировали факты грабежа, а также наглядно показали, что установленные электрические сетки, которые должны были уберечь рыб от посягательств местных цапель, не спасли их от выдры.