В КНДР спустили на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественная церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием, прошла в КНДР. Как сообщила радиостанция «Голос Кореи», на церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Подчеркивается, что это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Также сообщается, что новая подводная лодка в настоящее время готовится к выходу в море для испытательного плавания.