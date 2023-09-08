В КНДР спустили на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием
09:00 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торжественная церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием, прошла в КНДР. Как сообщила радиостанция «Голос Кореи», на церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.
Подчеркивается, что это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Также сообщается, что новая подводная лодка в настоящее время готовится к выходу в море для испытательного плавания.
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