Маск отказал Украине в активации Starlink у Крыма из-за опасений ее удара по флоту РФ
09:05 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма, но уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота.
«От государственных органов [Украины] поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX (принадлежащая Маску компания, оператор Starlink — прим. ТАСС) стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).
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