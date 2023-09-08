Маск отказал Украине в активации Starlink у Крыма из-за опасений ее удара по флоту РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма, но уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота.

«От государственных органов [Украины] поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX (принадлежащая Маску компания, оператор Starlink — прим. ТАСС) стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).