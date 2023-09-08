В Сумах прогремел взрыв

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел под утро в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся.

Одновременно со взрывом в Сумской области была объявлена воздушная тревога.