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В Сумах прогремел взрыв

09:20 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел под утро в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся.

Одновременно со взрывом в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

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